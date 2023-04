O príncipe Harry dedicou uma homenagem a Bryn Parry, o cofundador da associação solidária Help For Heroes.

Esta quarta-feira, 12 de abril, foi emitido um comunicado no Twitter.

"Hoje é um dia muito triste para a comunidade militar ao despedirmo-nos de um homem que, juntamente com a mulher, transformou completamente o setor solidário no Reino Unido em benefício daqueles que servia.

A sua visão, determinação e brilhantismo forneceram uma tábua de salvação a centenas de veteranos, assim como às famílias, quando mais precisavam.

Aqueles que chegaram depois dele serão sempre melhores por causa das suas ações", lê-se.

Recorde-se que o príncipe Harry serviu nas Forças Aramadas britânicas durante 10 anos.

"O teu legado viverá através da Help for Heroes. O nosso amor e legado manter-se-á com a tua família", completa.

