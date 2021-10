Eis que continuam a ser revelados pormenores do passado do príncipe Harry.

Desta vez, a conhecida apresentadora de televisão Katie Couric relembrou uma entrevista que fez ao príncipe, de 37 anos, quando este era mais jovem.

A comunicadora norte-americana, de 64 anos, aborda o momento no seu novo livro de memórias - 'Going There'.

Esta conta que quando entrevistou Harry, corria o ano de 2014, numa viagem ao Brasil, o príncipe cheirava a tabaco e álcool, facto ao qual não conseguiu ficar indiferente.

Aliás, Katie escreve que o cheiro saía "por todos os poros" do filho de Carlos e Diana.

Importa notar que o assunto foi abordado por Harry na sua entrevista a Oprah Winfrey. O marido de Meghan Markle confessou que "estava disposto a consumir drogas", enquanto lidava com a morte da mãe.

"Estava disposto a beber, a consumir drogas. Estava disposto a fazer coisas que diminuíssem aquilo que estava a sentir", referiu na altura, notando que a sua juventude, dos 28 aos 32 anos, foi um "pesadelo".

Entretanto, quando conheceu Meghan, decidiu seguir o seu conselho e começar a frequentar terapia de maneira a cuidar da sua saúde mental.

