Halle Berry participou no 'Bad & Booshy' no Instagram e ao lado de Lindsay Flores respondeu a algumas questões relacionadas com a sua sexualidade.

Questionada sobre o tema, a atriz, de 54 anos, lembrou o seu primeiro orgasmo e revelou até alguns pormenores íntimos.

"Lembro-me do meu primeiro orgasmo... Fiz isso sozinha", contou, dando ainda conta de que tinha 11 anos na época.

"Estava a brincar. Estava a descobrir a minha sexualidade, como a maioria das meninas", explicou, por fim.

No decorrer da conversa, Halle Berry foi ainda questionada sobre as suas "aventuras sexuais mais loucas" mas recusou responder.

