Halle Berry recorreu à sua página no Twitter para pedir ajuda aos fãs em nome de Ned Harounian. O homem, de 81 anos, perdeu a sua loja durante os protestos, história que não passou despercebida aos olhos da atriz.

Na rede social, Halle publicou algumas imagens do homem junto à sua loja, que foi incendiada e assaltada durante os protestos, em Melrose, Los Angeles.

"As jóias da sua mulher, que faleceu recentemente, foram roubadas", destacou ainda a atriz. "Sei que agora as coisas estão complicadas, mas espero que todos possamos tirar um minuto para ajudar este homem. Se puder, faça uma doação", acrescentou, deixando ainda o link de uma página criada no GoFundMe para ajudar Ned Harounian.

