Logo após a notícia da morte de Natalie Desselle-Reid, aos 53 anos, foram muitas as mensagens partilhadas nas redes sociais. E entre as homenagens destacam-se as palavras de Halle Berry.

Na noite desta segunda-feira, a atriz, de 54 anos, confessou que ainda "estava a processas a notícia devastadora" da morte da colega e amiga.

"A Natalie foi das pessoas mais preciosas que já conheci", escreveu, recordando que conheceu a amiga através do ator Robert Townsend.

Recorde-se que Berry e Desselle-Reid integraram o elenco de 'Duas Sopeiras em Beverly Hills', de 1997. Um filme de Robert Townsend.

"No segundo em que a conheci, os nossos corações [estavam] entrelaçados - tínhamos uma conexão que era simplesmente inexplicável, e ela permaneceu a mesma doce pessoa durante todos estes anos", acrescentou Berry, lembrando com carinho a amiga.

Antes de terminar, referiu que Natalie "representava as mulheres negras" e deixou também uma mensagem de apoio à família da colega e amiga. Veja a publicação na íntegra:

