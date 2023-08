Halle Berry está oficialmente separada do terceiro marido, Olivier Martinez. O processo de divórcio terminou ao fim de quase oito anos após terem começado a batalha judicial.

Foi em outubro de 2015 que começaram o processo de divórcio, que terá estado suspenso um ano depois porque não conseguiam resolver as questões sobre a custódia.

O Page Six teve acesso aos documentos judiciais que foram apresentados ao tribunal esta terça-feira, onde é possível ficar a par de alguns detalhes do acordo que leva Halle Berry a ter que desembolsar uma boa quantia de dinheiro para as despesas do seu único filho.

Sabe-se que a atriz, de 57 anos, terá de pagar oito mil dólares (mais de sete mil euros) por mês em pensão de alimentos para o filho, Maceo, de nove anos.

Desde abril deste ano que Halle também foi 'obrigada' a pagar ao 'ex' 4,3% de qualquer quantia que receba acima de dois milhões de dólares, sendo considerado uma "pensão de alimentos adicional" para Maceo.

Halle Berry também terá de pagar as "mensalidades escolares, uniformes e material escolar" do filho. Estes pagamentos irão diretamente para a escola. A atriz concordou ainda pagar 100% de todas as atividades extracurriculares de Maceo, assim como o seguro de saúde e todas as restantes despesas médicas. O menino viverá com o pai e a mãe, uma vez que a guarda será partilhada.

Além das despesas com o filho, a atriz - que tem um património líquido avaliado em 90 milhões de dólares - concordou em contribuir com 55 mil dólares para as despesas que Olivier Martinez teve com os advogados.

