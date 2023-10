Halle Bailey tem estado no centro das atenções devido aos rumores de que pode estar grávida. Especulações que ganharam mais força com as recentes fotografias da atriz.

A estrela de 'A Pequena Sereira' foi fotografada com roupas largas na passada sexta-feira, em Santa Monica, na Califórnia, segundo o Page Six. Nas imagens podemos ver que, apesar do look, a atriz parecia ter uma 'barriguinha saliente'.

Halle Bailey, de 23 anos, estava na companhia do namorado, o rapper Darryl Granberry Jr..

