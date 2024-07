Halle Bailey surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram ao mostrar pela primeira vez o rosto do filho, Halo, de seis meses.

A estrela do filme 'A Pequena Sereia', de 24 anos, posou para uma carinhosa sessão fotográfica junto do companheiro, o rapper DDG, e o filho de ambos. As imagens foram depois destacadas no Instagram.

"A primeira vez do Halo em Itália", pode ler-se na legenda da publicação que Halle Bailey fez na rede social, esta quarta-feira, dia 3 de julho.

De recordar que o casal deu as boas-vindas ao pequeno Halo em dezembro do ano passado.

