Halle Bailey viveu um dia muito especial este domingo, dia 12 de maio. A artista celebrou o primeiro Dia da Mãe - que se assinala nos EUA no segundo domingo de maio - após o nascimento do filho.

A mamã publicou no Instagram um vídeo com imagens únicas do dia em que o menino nasceu e de outros carinhosos momentos com a criança.

"O meu primeiro Dia da Mãe", disse na legenda do vídeo, afirmando que o filho é o seu "maior amor".

De recordar que o bebé - que nasceu no ano passado - é fruto da relação de Halle Bailey com DDG

Leia Também: José Castelo Branco assinala Dia da Mãe e pede orações por Betty

Leia Também: Barack Obama dedica carinhosa mensagem a Michelle no Dia da Mãe