Os treinos matinais de Kate Middleton começam sempre na companhia dos três filhos - George, de nove anos, Charlotte, de sete, e Louis, de quatro.

Numa receção que fez para a England Wheelchair Rugby League, equipa de rugby, esta quinta-feira, 19 de janeiro, a princesa de Gales falou precisamente sobre o assunto.

Segundo o Daily Mirror, quando questionada por um dos atletas se ia ao ginásio, Kate respondeu: "Gira tudo à volta das crianças - faço de tudo, aproveito todas as oportunidades para me mexer, mesmo saltar no trampolim com as crianças antes de irem para a escola".

"Somos um pouco competitivos. Eles adoram fazer desporto e o Louis é louco por rugby. Estão numa idade em que adoram correr de um lado para o outro", completou.

