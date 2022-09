Hailey Bieber quebrou finalmente o silêncio sobre as acusações de que se terá envolvido com Justin Bieber quando o cantor ainda estava numa relação com Selena Gomez.

Ao podcast 'Call Her Daddy', a modelo negou os rumores, que considerou serem "uma loucura". "Muito do ódio vem de coisas como 'tu roubaste-o'. As pessoas precisam de saber a verdade, porque há uma verdade", explicou.

Recorde que Justin Bieber e Selena Gomez namoraram entre 2010 e 2018. O casal tornou-se um dos mais mediáticos a nível mundial pela popularidade de ambos. Em 2014, o cantor foi visto com Hailey, a sua atual esposa, numa igreja, o que motivou na altura os rumores de que estariam juntos.

O episódio deste podcast onde Hailey Bieber participou só será divulgado amanhã, dia 27 de setembro, podendo apenas ouvir-se neste momento o teaser do mesmo, que se encontra abaixo.