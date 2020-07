Hailey Baldwin fez um pedido de desculpas a uma empregada de um restaurante que revelou nas redes sociais que a modelo não foi uma boa cliente.

A empregada, de nome Julia Carolan, publicou um vídeo no qual falou sobre as experiência que teve com diversas celebridades, tendo sido uma delas a mulher de Justin Bieber.

Julia acrescentou que Hailey "não foi simpática" nas várias vezes em que se encontraram.

Não ficando indiferente ao sucedido, esta acabou por fazer um pedido de desculpas.

"Vim para este vídeo apenas para pedir desculpas se alguma vez apareci com uma má atitude. Não era essa a minha intenção. Não gostei nada de ouvir que essa foi a tua experiência comigo, mas ainda bem que avisaste para que possa melhorar! Quem sabe nos encontremos para te pedir desculpa pessoalmente", referiu.

Por seu turno, Carolan respondeu: "Obrigada pelo pedido de desculpas - espero que nos encontremos para começarmos de novo".

No final, ficou tudo em bem.

