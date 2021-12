Hailer Bieber planeia ter filhos no futuro. A modelo, de 25 anos, esteve à conversa com Rosie Huntington-Whiteley no talk show de YouTube 'Who's in My Bathroom?', onde falou precisamente deste seu desejo.

Percebendo isto, Rosie deu-lhe alguns conselhos: "Não sejas tão dura contigo mesma. É um trabalho a tempo inteiro. Quer sejas mãe a tempo inteiro, quer trabalhes, é um desafio. Tenta ter calma contigo mesma. Foi o que aprendi".

"No geral, segue os teus instintos, não ouças demasiado o que as pessoas dizem, não dês ouvidos a demasiados conselhos", nota ainda.

Note-se que Huntington-Whitely é mãe de Jack Oscar, de quatro anos, fruto do seu relacionamento com Jason Statham. A atriz está grávida pela segunda vez.

