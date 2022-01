Vanessa Ferreira vive desde a noite de 18 de janeiro um verdadeiro pesadelo. A conta do Google Chrome da antiga concorrente da 'Casa dos Segredos' foi invadida por hackers que lhe roubaram diversas passwords e a sua conta oficial de Facebook.

"Tentaram entrar noutras App’s também, no Instagram e Hotmail, mas felizmente estão autenticados com número de telemóvel", conta, dando "graças" por "não ter registos de dados do cartão de crédito e a conta bancária só dá para aceder com Face ID".

"O Facebook, infelizmente estava sem autenticação de fatores, hackearam a password e já mudaram até o nome! Tem sido uma corrida contra o tempo ate agora a proteger e mudar todas as passwords", explica, dando conta de quem relação à sua conta de Facebook pouco há a fazer.

Vanessa junta às suas palavras um vídeo onde surge lavada em lágrimas e no qual manifesta a sua intenção de expor o caso às autoridades. "Vou agora à polícia".

"Não tenho grande esperança, a única solução é denunciar o máximo possível, mesmo que a cancelem! Já pedi aos meus amigos e já alertei o Facebook, mas não basta. Tem de ser denúncias em grande quantidade para que o Facebook em si se aperceba deste caso rápido. Não sei o que fazer mais. Estou completamente sem chão. Assustada por esta invasão e com medo do perigo que me bateu à porta", apela, por fim, dando conta da sua angústia.

