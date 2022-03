"Finalmente em casa! Há uma semana que ponho as chaves na porta e penso: 'Que sorte, Maria! Estás no sossego de casa, quentinha, comida no frigorífico'", é com esta sentida reflexão que Maria Cerqueira Gomes dá início a uma partilha na qual confessa estar a viver com grande preocupação a guerra motivada pela invasão russa à Ucrânia.

"Não consigo deixar de pensar na Guerra aqui ao lado. Naqueles filhos, avós…. Homens a combater sem se saber se voltam", lembra.

Ainda na mesma partilha, a apresentadora da TVI aproveitou para apelar à solidariedade para com o povo ucraniano.

"Vamos ajudar, doar... 1€, 10€, 100€… o que conseguirmos", realça, terminando com um agradecimento "a todos os que estão no terreno ou a caminho com camiões cheios de bens e esperança".

