Oceana Basílio recorreu às redes sociais para partilhar com os seguidores como é a sua relação com o exercício físico e com António Furtado, o personal trainer que a acompanha há vários anos.

"Sempre detestei ir ao ginásio. Mas desde miúda que gosto muito de desportos ao ar livre ou em equipa. Sendo que a minha melhor companhia sempre foi o meu skate. Desde que comecei os treinos com o António que adoro indoors", começou por escrever.

"Agora diretamente para ti, António, há sete anos não nos demos logo bem, mas na realidade hoje somos família. Desde que treino contigo sinto-me mais focada e com energia, puxas por mim mesmo quando estou em baixo e quando estou ótima ficas feliz. Termino sempre um treino pronta para enfrentar o que quer que seja", realçou.

A atriz reforçou ainda que "treinar é muito importante para fortalecer o corpo e a mente", nomeadamente para a saúde mental.

A mensagem de Oceana Basílio acompanha uma sequência de imagens dos seus treinos. Espreite abaixo.

