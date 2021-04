Miguel Costa recorreu à sua página de Instagram para recordar uma fase menos boa da sua vida, quando foi "internado com uma pneumonia atípica". Na altura, a filha mais nova ainda não tinha um ano.

"Há precisamente oito anos estava eu internado com uma pneumonia atípica. A Luisinha ainda não tinha um ano. Foram três semanas duras, que deixaram algumas marcas, mas que já lá vão. Um fenómeno curioso, é que durante essa estadia 'forçada' a minha barba ficou branca. E uma parte do cabelo também. Não tenho uma explicação científica para o facto, mas a verdade é que assumi o look", começou por destacar este domingo, 4 de abril, no Instagram.

Uma publicação onde aproveitou para agradecer a toda a equipa médica que o acompanhou. "Fica também o agradecimento público ao Hospital de Santa Marta. A minha gratidão para com os profissionais dessa maravilhosa instituição é eterna. Isto tudo para falar da barba. E desta espécie de George Clooney de bolso", rematou.

