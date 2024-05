Os espectadores do 'Casados à Primeira Vista' conheceram na noite de ontem, 12 de maio, mais um casal e puderam ver o casamento de ambos.

Mariana e Elson trocaram olhares pela primeira vez e, minutos depois, trocaram alianças, como ditam as regras do formato da SIC. Os dois mostraram muita química e, na sua grande maioria, os fãs do programa ficaram expectantes com a possibilidade de esta relação resultar.

Na galeria pode encontrar as fotografias do casamento, entretanto partilhadas pela SIC.

Leia Também: Em dia de estreia, recorde os melhores looks de Diana Chaves em 'Casados'