É já hoje que regressa à SIC um acarinhado programa deste canal. 'Casados à Primeira Vista' promete ajudar vários concorrentes a encontrarem o amor, ainda que estes nunca tenham o rosto daqueles com quem irão 'dar o nó'.

Diana Chaves volta a ser a anfitriã do reality show e dela esperam-se mais looks elegantes, coloridos e cheios de classe, à semelhança do que tem sido apanágio nas temporadas anteriores.

Na galeria poderá recordar alguns dos melhores looks da apresentadora neste programa que estreia hoje, a partir das 22h15.

