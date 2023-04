Se fosse vivo, o pai de Carla Baía completaria 77 anos este domingo, dia 16 de abril. Mas a data não foi esquecida.

Na sua página de Instagram, Carla Baía fez questão de homenagear o progenitor com uma carinhosa mensagem.

"Hoje há festa no céu e nós aqui celebramos os teus 77 anos! Tenho tantas saudades tuas, meu pai. Parabéns, meu amor", escreveu.

De recordar que foi no dia 1 de janeiro de 2021 que a 'ex' de João Pinto anunciou a morte do pai. Cerca de dois anos depois, Carla Baía foi mãe do pequeno Noah, aos 50 anos, fruto da relação com Rahim Samcher. É ainda mãe de de Tiago e Diana, fruto do casamento anterior com o ex-futebolista João Pinto.

