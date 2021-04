Esta segunda-feira, dia 5 de abril, Matay esteve à conversa com Manuel Luís Goucha, onde falou de alguns dos momentos mais difíceis da sua vida marcados pelo racismo.

Já depois do artista abrir o seu coração, o apresentador não deixou de se manifestar quanto a este momento.

"Há conversas inesquecíveis no programa da tarde. Daquelas que nos acrescentam. Assim foi ontem com Matay", afirmou na sua conta de Instagram.

Palavras com as quais os seus seguidores concordaram. "Adorei a entrevista" e "uma conversa que me emocionou muito e me deixou a pensar!" foram algumas das apreciações feitas na caixa de comentários.

