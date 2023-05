Há duas realidades paralelas na Escola Secundária Sebastião e Silva, em Oeiras, por estes dias. Em metade das instalações decorrem com normalidade as aulas dos estudantes do 10.º ao 12.º ano, focados nos exames que em breve vão fazer. Por outro, e 'paredes-meias', vão sendo gravados os novos episódios da série ‘Morangos com Açúcar’.

Se os fãs pediram um regresso desta produção que marcou uma geração, então também o Colégio da Barra tinha de regressar - mesmo que num novo espaço. A escola secundária de Oeiras foi o local escolhido e há logo um novo letreiro que a identifica ao longe. Em tempos, esta mesma instituição de ensino da ficção chegou a ser na Fábrica da Pólvora, em Barcarena, conhecida pelas suas paredes amarelas e espaço amplo. Mais tarde, nas últimas temporadas, os alunos passaram a estudar no Colégio D. Sebastião, que 'invadiu' as instalações da Escola Secundária Maria Amália Vaz de Carvalho, no centro de Lisboa.

O regresso a Oeiras foi logo no primeiro dia de gravações assumido como intencional pelo realizador, Francisco Antunez. "Uma das coisas que quisemos manter e que faz parte da essência dos 'Morangos' é o espírito da Linha [de Cascais] e não há nada mais emblemático do que a Praia de Carcavelos. Temos muitas cenas de praia e escolhemos esta", explicou na altura.

Com a série a ser gravada enquanto as aulas acontecem, há encontros inevitáveis nos corredores. Numa delas, a que o Fama ao Minuto assistiu durante uma visita aos bastidores, Margarida Corceiro aparece de forma inesperada e há uma reação de choque de três jovens estudantes. O mesmo acontece com os restantes atores, que, embora muito menos conhecidos do que a colega que é uma das estrelas da TVI, já começam a ter quem os aborde na rua.

De qualquer das formas, a convivência entre alunos e atores na Secundária Sebastião e Silva é já totalmente natural. De quando em vez, um jovem perde a timidez para pedir uma fotografia ao perceber que as gravações estão paradas. Nos corredores há sempre elementos da produção de um lado para o outro - em passo acelerado - e no portão há quem ajude a controlar as entradas e saídas, para além da funcionária, que nos ajuda a relembrar que esta é, também, uma escola normal.

É no último trimestre de setembro que a série vai para o ar. Será naturalmente diferente de tudo o que os 'Morangos' já foram em tempos. Se a primeira temporada teve 234 episódios, esta última terá apenas 20. Vão incidir sobre temas novos, vão trazer novos desportos para o ecrã (padel e surf), vão querer ser mais arrojados e vão tentar adequar-se aos novos tempos. Os espectadores, no entanto, só pedem um regresso à altura do tempo que tiveram de esperar.

Veja na galeria as imagens da visita do Fama ao Minuto às gravações.