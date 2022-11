Junto de três fotografias que publicou na sua página de Instagram logo pela manhã desta sexta-feira, Bárbara Guimarães conta a história do pequeno Pedro, de nove anos, que precisa de ajuda.

"É um menino de sorriso doce e contagiante que nasceu igual a todos os outros, mas aos dois meses de idade foi diagnosticado com um síndrome que lhe afetou 90% da parte motora", começou por dizer a apresentadora da SIC.

"E o Pedro continuou a sonhar e a tentar viver o que os meninos com a sua idade sonham e fazem. O Pedro tem uma família fabulosa, a mãe Cidália, o pai Bertolino e o irmão Tiago, que vivem unidos de muito amor e alegria e que tudo têm feito para dar uma vida normal ao Pedro", acrescentou.

"Neste momento há a possibilidade de o Pedro fazer um tratamento de medicina regenerativa que o pode curar, mas sozinhos, família e amigos não conseguimos", destacou de seguida, referindo que o "custa 47 mil euros".

"Juntos e muitos chegámos lá. O apelido do Pedro é Querido e ele é muito querido e muito mais que querido", escreveu ainda, terminando com as informações sobre como ajudar o menino. Veja na publicação abaixo: