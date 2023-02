Esta segunda-feira, 6 de fevereiro, assinala-se um dia marcante na história da família real britânica. Há 71 anos, Isabel II tornou-se rainha após o falecimento do pai, informação que recebeu enquanto se encontrava numa viagem ao Quénia.

A página oficial de Instagram da realeza destacou a data, partilhando imagens do primeiro compromisso público que Isabel II cumpriu enquanto monarca.

"A rainha Isabel II acedeu ao trono com a morte do pai, o rei George VI. Sua majestade estava no Quénia com o duque de Edimburgo numa digressão real quando soube que se tinha tornado soberana.

A sua subida ao trono foi proclamada no mesmo dia e repetida numa cerimónia pública no Palácio de St. James quando sua majestade regressou do Quénia.

Neste vídeo da BBC, a rainha Isabel II é vista no seu primeiro compromisso oficial enquanto monarca: no Royal Maundy Service na Abadia de Westminster", lê-se na legenda da publicação.

O Royal Maundy, a título de curiosidade, é uma cerimónia religiosa celebrada em Inglaterra na quinta-feira que antecede a Sexta-feira Santa.

2022 foi um ano marcante para a rainha Isabel II. No verão celebrou o Jubileu de Platina, assinalando 70 anos no trono. A 8 de setembro morreu, passando assim o testemunho para o Carlos III, cuja coroação está marcada para maio.

