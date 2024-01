Este domingo, dia 14 de janeiro, a soberana abdica do trono a favor do filho. Veja na galeria as fotografias do ano da sua proclamação.

No dia em que celebra 52 anos de reinado, Margarida II despede-se do trono ao abdicar a favor do filho mais velho, o príncipe Frederico, que passará a ter o título de rei Frederico X. Na galeria, recorde o início da vida de Margarida II como rainha, desde a sua proclamação e aceno à varanda do Palácio de Christiansborg, até ao primeiro retrato oficial e ao primeiro discurso televisionado, todos acontecimentos que aconteceram no ano da sua proclamação, 1972. De sublinhar que neste dia especial tinha ao seu lado o marido, o príncipe Henrik - que morreu em 2018 - com quem se tinha casado cinco anos antes, e também os dois filhos, Frederico, hoje com 55 anos, e Joaquim, de 54. Leia Também: Filhos souberam da abdicação da rainha Margarida 3 dias antes de anúncio













