Jared Leto perdeu o Óscar que recebeu em 2014, como contou no programa 'The Late Late Show with James Corden', na noite de terça-feira, enquanto promovia o filme 'The Little Things'.

"Descobri que há três anos que ele está desaparecido", disse Leto, de 49 anos, a James Corden. "Não sabia disso - acho que ninguém me queria dizer", acrescentou.

Recorde-se que o vocalista dos Thirty Seconds to Mars ganhou o troféu na categoria de Melhor Ator Secundário pela sua prestação em 'Dallas Buyers Club'.

O artista explicou ainda que mudou de casa em Los Angeles quando o prémio "de alguma forma desapareceu 'de forma mágica'".

"Pode estar em qualquer lugar, mas todos procuraram de alto a baixo", destacou. "Onde quer que esteja, espero que esteja em boas mãos. Não o vemos há muito tempo", disse.

Questionado sobre se achava que alguém o terá levado, Leto respondeu: "Acho que é uma boa hipótese, não é algo que alguém deite acidentalmente ao lixo".

"Lembro-me da noite em que o recebi, partilhei-o com tantas pessoas", lembrou. "Estava amassado e arranhado, mas as pessoas divertiram-se a tirar fotos com ele", acrescentou, mostrando-se confiante que "alguém está a cuidar bem dele".

