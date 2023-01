Manuel Luís Goucha recebeu esta terça-feira, 31 de janeiro, no programa 'Goucha' convidados muito especiais. O apresentador conheceu o pequeno Salvador, que há três anos ficou conhecido em todo o país como o "bebé milagre".

Salvador nasceu três meses depois de a mãe, Catarina, ter ficado em morte cerebral na sequência de um ataque agudo de asma do qual nunca recuperou.

"Foi-lhe declarada morte cerebral a 26 de dezembro de 2018, tendo depois ficado ligada às máquinas até Salvador nascer", recordou a TVI.

Manuel Luís Goucha conversou hoje com a avó do pequeno Salvador, Fátima Branco, e com o pai do menino, Bruno Sapala.

