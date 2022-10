Gwyneth Paltrow voltou a falar do divórcio com Chris Martin, vocalista dos Coldplay, e desta vez fê-lo num evento da sua marca de lifestyle, realizado no passado domingo, dia 16 de outubro.

"Eu não fui capaz de fazer com que o meu primeiro casamento desse certo e considerei isso um grande fracasso. Ainda é difícil. Dececionei as crianças e nunca mais será como se eu tivesse ficado com o pai deles", contou, referindo-se a Apple e Moses, os dois filhos que resultaram deste casamento de 13 anos, que terminou em 2016.

A atriz de 50 anos, que é agora casada com o argumentista Brad Falchuk, falou ainda sobre o possível regresso ao cinema, revelando que não há nenhum projeto pensado. "Não anseio por isso, não sinto saudades, mas as coisas podem reacender em diferentes momentos da vida. Já vivi o suficiente para saber que nunca podemos fazer suposições sobre quem vamos ser. Por isso, nunca diga nunca", notou, citada pela revista Quem.