Gwyneth Paltrow deu espaço aos seguidores da sua página de Instagram para lhe colocarem questões. Entre as curiosidades, houve quem quisesse saber "do que é que sente mais falta do seu pai".

"Sinto muita falta do meu pai e sinto falta do seu humor. Estava a passear com uma amiga esta manhã e até ela estava a falar sobre as coisas que o meu pai costumava dizer. As suas frases. Ele era uma espécie de filósofo, à sua maneira", lembrou carinhosamente Gwyneth Paltrow, citada pela revista People.

De recordar que o pai da celebridade, Bruce Paltrow, morreu em outubro de 2002 aos 58 anos, após uma longa batalha contra um cancro.

