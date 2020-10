Gusttavo Lima e Andressa Suita têm estado no centro das atenções depois de ter sido pública a notícia da separação do casal. E agora, comunica a imprensa brasileira, sabe-se que o cantor já deixou a casa onde vivia com a ex-mulher e os filhos que têm em comum, Gabriel e Samuel.

Uma informação que foi confirmada à revista Quem pela assessoria de imprensa do cantor, que disse que não sabia onde o artista está a viver neste momento.

Por sua vez, a assessoria da Andressa contou que Gusttavo Lima "voltou para a fazenda em Bela Vista".

"A Andressa está numa casa da família, num condomínio na cidade de Goiânia com as crianças desde o dia 28 de setembro, uma semana antes do comunicado, por conta de uma pequena reforma que precisaria ser feita na fazenda. E, desde a madrugada de segunda, Andressa e as crianças permaneceram na casa da cidade e ele foi para a Fazenda em Bela Vista, onde estão todos os pertences da família, inclusive objetos pessoais de Andressa e filhos", informaram, como cita a publicação.

