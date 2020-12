Depois de ter agitado a Internet após ter sido visto com uma suposta aliança, Gusttavo Lima foi 'apanhado' a reagir a uma publicação da 'ex' no Instagram.

Como relata a revista Quem, o cantor brasileiro colocou, pela primeira vez depois da separação, um 'gosto' numa fotografia de Andressa Suita, esta quarta-feira.

Na imagem, Andressa aparece com uns óculos de sol, dentro de um carro. Veja abaixo:

Recorde-se que o casal anunciou a separação no passado mês de outubro. Ambos são pais de Gabriel Lima, de três anos, e Samuel Lima, de dois.

Leia Também: Gusttavo Lima deixa fãs ao rubro ao aparecer com suposta aliança