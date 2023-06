Foi na noite desta quinta-feira, dia 22 de junho, que Mafalda Rodiles falou sobre o novo livro de Gustavo Santos, tendo mostrado a obra numa fotografia que tirou na casa nova.

Na legenda da publicação, começou por detalhar: "Ontem tirámos a primeira foto da nossa sala, da nossa casa que finalmente está quase pronta, depois de meses de muito trabalho e dedicação! Hoje chega às livrarias o novo livro do Gustavo Santos que foi escrito numa fase desafiante, entre obras, a minha gravidez, nascimento do António e três mudanças de casa".

"Poucas pessoas conhecem o Gustavo como eu mas são muitas as que têm uma opinião formada sobre ele, a maioria nunca o viu, nunca trocou duas palavras e nunca leu nenhum livro dele", destacou de seguida, tendo aproveitado o momento para se declarar publicamente ao companheiro.

"O Gustavo é a pessoa mais íntegra, verdadeira e sensível que conheço. Tem o dom da palavra, da escrita e conquista todas as pessoas com quem nos cruzamos. Eu já lhe disse de manhã mas quero dizer de novo que tenho mesmo muito orgulho nele e muita sorte pelos nossos caminhos se terem cruzado", escreveu.

"Comprámos uma casa juntos, no campo, para vivermos com os nossos cinco filhos, decidimos tudo em conjunto e tivemos a certeza de que somos uma boa equipa. Decidimos ter um bebé e mais um cão. Hoje, todos juntos na nossa casa, ainda com restos de poeira, temos a certeza que este é o local certo para sermos ainda mais felizes e para criar estas cinco crianças", acrescentou.

"Obrigada a todos os nossos parceiros e a toda a gente que nos ajudou e que passou por esta obra. Foi intenso, foi bom e ficou exatamente como sonhámos. Agora é hora de vos mostrar cada detalhe. Parabéns, meu amor! Pelo livro, pela obra e por seres quem és", completou.

De recordar que Mafalda e Gustavo têm um filho em comum, o bebé António que nasceu em abril. Gustavo Santos é ainda pai de Salvador e Xavier, fruto da relação anterior com Sofia Lima. Já os filhos mais velhos de Mafalda Rodiles são fruto da relação passada com o realizador de novelas brasileiro Edgar Miranda.

