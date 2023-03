Foi no Instagram que Gustavo Santos assinalou publicamente o terceiro aniversário do filho mais novo, Xavier, esta terça-feira, dia 28 de março.

"Tudo o que o irmão, mais velho, trouxe à minha vida (um amor inteiro, uma vulnerabilidade nunca sentida e uma porta escancarada para ser um homem melhor), ele consolidou; e de que maneira. Amo a força da sua natureza. Inspira-me a sua intensidade. Admiro o seu coração limpo. E agradeço-lhe todas as vezes que me testa (mesmo que não o consiga fazer logo à primeira)", começou por escrever junto de uma carinhosa fotografia em que aparece com o menino ao colo.

"Nele, verdade seja dita, habita uma vida maior do que ele próprio. O meu Ninja. Mas a sua chegada, foi dura", acrescentou de seguida, lamentando o facto de não o terem deixado assistir ao parto.

"Por ordens de uma política desumana, delinquente e repleta de interesses ocultos (ainda que mascarada de salvação), não pude assistir ao seu parto nem vê-lo no seu primeiro dia de vida. Foi um golpe duro. Ser considerado uma ameaça para ele e para a sua mãe quando durante toda a gestação só houve amor, foi uma privação que me marcou (e muito!)", disse.

"Só que terem-nos separado à sua nascença, acabou por ser um enorme despertar para mim. E se hoje, como nunca o havia feito, valorizo o direito à liberdade e questiono tudo em prol da minha dignidade e do melhor para a minha família, devo-o a ele e a tudo o que nos foi tirado. Parabéns, Xavi. És para sempre, meu amor. Amo-te", rematou.

De recordar que o menino é fruto da relação terminada de Gustavo Santos com Sofia Lima. O ex-casal tem ainda em comum o filho Salvador.

