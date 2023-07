Gustavo Santos esteve à conversa com Manuel Luís Goucha esta terça-feira, 18 de julho, numa primeira entrevista em conjunto com a companheira, Mafalda Rodiles, após terem sido pais do pequeno António.

Falando do seu mais recente livro, 'O Último Testamento', o escritor fez uma reflexão.

"Hoje é em dia tudo o que faço é provocatório, fui considerado quase um inimigo público. Fui distorcido, descontextualizado e descredibilizado. É algo que é lamentável, porque é feito por pessoas que nunca tiveram 15 segundos de conversa comigo", nota.

"Mas não te pões a jeito?", questionou o apresentador. Para Gustavo, tal apenas aconteceu quando disse a "sua verdade" e não a "verdade universal", algo que está intimamente ligado ao amor próprio.

