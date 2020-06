Guilherme Fonseca recorreu à sua página no Twitter para partilhar uma piada logo após ter sido noticiada a morte de Pedro Lima.

"Já só os suicidas e os Toranja é que escrevem cartas", escreveu o humorista.

Uma publicação que não foi bem recebida por todos os internautas, tendo sido alvo de várias críticas.

"O problema não é teres escrito a piada, o problema é que ela não teve piada nenhuma", disse um seguidor. "Nem é humor negro, nem está em causa se há limites ou não. Simplesmente nem piada tem", escreveu outra seguidora. "Percebe-se que a tentativa de ser rápido a tentar fazer a piada fez com que corresse muito mal. Alusão a um suicídio recente e ir buscar qualquer coisa relacionada com suicídio foi fraco, e quando corre mal fica só o mau gosto. Pelos vistos no caso do Pedro Lima nem houve carta", lê-se ainda entre os comentários.

No entanto, nem todas as reações foram a criticar Guilherme Fonseca. Veja abaixo:

