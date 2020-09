Os concorrentes que deram vida ao grupo dos 'sensatos' na edição do 'Big Brother 2020' continuam fortalecer laços fora do jogo, quase dois meses depois do fim da experiência.

Recentemente, Noélia, Soraia, Daniel Guerreiro, Diogo e Ana Catharina juntaram-se para um animado almoço que contou também com a presença da mãe da vencedora e do namorado da empresária algarvia.

Diogo Cunha partilhou vários momentos do encontro nas redes sociais. Curioso? Espreite na galeria.

Leia Também: Noélia como comentadora. Contratação da TVI divide opiniões