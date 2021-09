Já não há volta a dar. Grazi Massafera apagou da sua conta de Instagram todas as fotografias que tinha com Caio Castro, com quem terminou o seu relacionamento recentemente.

O casal, que estava junto desde outubro de 2019, decidiu seguir caminhos diferente este verão.

"O meu relacionamento com o Caio chegou ao fim porque entendemos que era hora de seguirmos separados. O que posso dizer agora é que encerramos a nossa história", disse, Grazi sobre o assunto na altura.

Por seu turno, Caio notou: "Se eu puder pedir alguma coisa, gostaria de pedir respeito pelo momento que estamos passando, eu e Grazi".

