Cristiana Jesus e Cláudio Alegre estão prestes a serem pais de um menino, o primeiro filho do casal. Mas como será que estão a viver esta encantadora experiência? Foi o que quis saber Fátima Lopes ao convidar os dois ex-concorrentes do programa 'Casa dos Segredos', da TVI, para marcarem presença no 'A Tarde é Sua'.

Em conversa com a apresentadora, Cristiana confessou que a gravidez foi inesperada e que não fazia parte dos planos serem pais tão cedo.

"Esqueci-me de tomar a pílula e aconteceu", conta a futura mamã, que apanhou o marido de surpresa quando lhe mostrou o teste de gravidez no meio de um aloja de tecidos.

Passado o choque inicial, Cláudio e Cristiana entraram no mundo dos bebés e a verdade é que estão radiantes com o aproximar da chegada do menino.

