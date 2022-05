Sónia Jesus preocupou os internautas ao partilhar esta terça-feira na sua conta oficial de Instagram um desabafo onde assume estar a viver uma fase particularmente delicada.

Grávida do terceiro filho, a antiga concorrente do 'Big Brother' conta estar com vontade de se isolar das redes sociais.

"Nem todos os dias são coloridos, nem tudo é o mar de rosas que se vê nas redes sociais. Às vezes só preciso de paz e tirar de cima de mim todas as energias negativas que diariamente chegam a mim. Tem dias que só me apetece estar simplesmente sozinha, isolada de tudo e de todos, pensar e refletir tudo. Tudo aquilo que faço diariamente para fazer a minha família feliz, sou extremamente preocupada e dedicada aos outros e esqueço-me de mim", começa por declarar.

"Esqueço-me que sou apenas uma menina de 29 anos que já viveu e sobreviveu a tanta coisa, que vocês aí desse lado que me seguem nem imaginam", realça, referindo-se a momentos marcantes da sua história.

Ainda que sem revelar o motivo pelo qual está neste momento a viver esta fase menos boa, Sónia mostra-se confiante no futuro: "Uma coisa eu sei, o meu futuro, o meu destino, está e sempre esteve nas mãos de Deus. E nada acontece por acaso, para cada guerra uma arma e eu sei que a minha maior arma e a minha força, mas, às vezes, sei lá".

