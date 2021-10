Já na reta final da gravidez, Mafalda Sampaio destacou na sua página de Instagram este momento, confessando que "esta última fase é intensa".

"Desculpem-me todas as pessoas que estão cansadas de grávidas mas, é quase impossível partilhar outras coisas convosco. Esta última fase é intensa e não há maneira de contornar o que estou a viver neste momento. Portanto, para registar esta fase, vou deixar aqui registado o que tem acontecido, que se resume a: 1. Fome; 2. Comer; 3. Dormir", começou por escrever.

"Este bebé está gigante aqui dentro e já estamos na fase em que só está a engordar. Ele e eu, claro! Mas a meu mindset desta vez é diferente e ainda bem. Esta é uma fase da vida que passa muito rápido! O que são nove meses de gravidez, mais um de pós-parto (ou mais), mais um ano sem dormir (ou mais) em 80 anos de vida? Não é nada, porque ter filhos é só a melhor coisa da vida. Eu acho", acrescentou.

"Estou morta para conhecer o meu filho Francisco, o meu menino! Acho que estou demasiado descontraída para esta nova etapa, o que não é obrigatoriamente mau! Mas acredito que não estou bem a ver o que é gerir um recém-nascido, uma criança de três anos e meio e dois cães… Vamos ver! Não sou nada stressada, tenho muita paciência e acho que isso joga a meu favor", continuou.

"Agora, gostava que alguém me explicasse o que se passa com 'a hora dos banhos' não entendo porque é um dilema em casa de muitas famílias… O que acontece nessa altura? Alguém me consegue explicar? Digam-me toda a verdade sobre muitos filhos e hora do banho", perguntou, por fim, aos fãs.

