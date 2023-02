É um menino! Este sábado, Jessie J revelou o sexo do seu primeiro filho, de quem está grávida. A revelação aconteceu poucas horas depois de mostrar orgulhosamente a sua barriguinha de grávida na passadeira vermelha dos BRIT Awards 2023.

"Desde que escrevi esta música, todas as vezes que ela toca ele mexe-se imenso... por isso acho que esta é a música acertada", afirmou a artista, de 34 anos.

"Ah, sim... Vou ter um menino", acrescentou na legenda de um vídeo onde canta 'The Award Goes To'.

Na galeria poderá ainda ver imagens da artista a posar na passadeira vermelha do evento de prémios que aconteceu este sábado, em Londres.

