Diana Baía Pinto, filha de Carla Baía e João Pinto, anunciou no final de fevereiro que se prepara para dar as boas-vindas ao primeiro filho, fruto do casamento com Ricardo Silva.

Esta quarta-feira, dia 18, a futura mamã brindou os fãs com uma outra novidade: o sexo do bebé.

"A ansiedade era muita mas finalmente temos a confirmação: vem aí um MENINO! Estamos mais que preparados para partilhar com ele todo o amor que vai aqui dentro", afirmou numa publicação nas redes sociais.

Apesar de ser uma notícia muito aguardada, Diana confessa que o casal está com algumas dificuldades na escolha do nome do bebé, pelo que estão a "aceitar sugestões" dos seguidores.

