Catarina Fernandes chega ao último trimestre de gestação com um sentimento de missão cumprida depois de ter passado os últimos meses a partilhar com as suas seguidoras do Instagram sugestões de looks de grávida elegantes, confortáveis e cheios de estilo.

"[..] ainda faltam algumas semanas, mas leva-me a crer que este desafio de publicar looks de grávida com roupa de não grávida foi concluído com sucesso", realça a criadora de conteúdos, que quis mostrar às internautas que é possível manter a elegância e bom gosto na gravidez.

Espreite a galeria e inspire-se nos visuais de Catarina Fernandes, que em breve recebe a chegada do primeiro filho - o pequeno Afonso.

