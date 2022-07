A desfrutar de uns dias de férias em família, Núria Madruga aproveitou as temperaturas convidativas que se fizeram sentir esta segunda-feira, 4 de julho, para dar os primeiros mergulhos na piscina e ganhar uma corzinha.

Através da rede social Instagram, a atriz partilhou com os seguidores os momentos felizes que marcaram a sua segunda-feira e ainda um vídeo onde exibe em biquíni a barriguinha de grávida.

Núria, recorde-se, aguarda a chegada do quarto filho.

O bebé, cujo sexo e nome ainda não foi revelado, junta-se aos gémeos Salvador e Sebastião e ao pequeno Lourenço. As crianças resultam do casamento de longa data da artista, atualmente com 41 anos, com Vasco Silva.

