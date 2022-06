Núria Madruga fez uma nova publicação na sua página de Instagram sobre o aniversário dos filhos mais velhos, os gémeos Sebastião e Salvador, que completaram 11 anos na passada sexta-feira, 24 de junho.

Desta vez, a mamã 'babada' mostrou aos fãs o bolo de aniversário dos meninos, que foi feito pela irmã da atriz, Dália Madruga.

"Quando me pediram decoração de 'stumble guys' para a festa, percebi que não ia ser tarefa fácil. Por isso, no momento em que a minha irmã me disse que fazia o bolo, fiquei descansada. A tia arrasou, mais uma vez, no bolo dos sobrinhos. E eles amaram", disse.

Antes e terminar, Núria Madruga aproveitou o momento para agradecer "todas as mensagens bonitas que têm chegado".

De recordar que Núria Madruga e o marido, Vasco Silva, são ainda pais do pequeno Lourenço. O casal encontra-se à espera do quarto filho.

