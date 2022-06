Depois de mostrar os primeiros festejos do aniversário dos filhos mais velhos, Núria Madruga voltou a recorrer à sua página de Instagram para dedicar uma carinhosa mensagem aos gémeos.

Salvador e Sebastião completaram 11 anos esta sexta-feira, 24 de junho, e a mamã 'babada' fez questão de assinalar na rede social.

"Parabéns, meus amores! 11 anos!!! Faltam-me sempre as palavras para estes miúdos tão especiais. Obrigada por me terem escolhido, ser vossa mãe tem sido a viagem mais maravilhosa da minha vida", escreveu junto de duas fotografias onde aparece com os meninos, com o filho mais novo, Lourenço, e com o marido, Vasco Silva.

De recordar que Núria Madruga e Vasco Silva preparam-se para dar as boas-vindas ao quarto filho. Numa das fotografias que publicou no Instagram, um dos filhos aparece com a mão na sua 'barriguinha' de grávida.

