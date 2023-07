A apresentadora está à espera do primeiro filho, fruto do relacionamento com Pedro Bianchi Prata.

Maria Botelho Moniz continua a desfrutar ao máximo da sua primeira gravidez, tendo vindo a partilhar vários registos desta fase especial com os seguidores das redes sociais. Esta quarta-feira, dia 26 de julho, a apresentadora mostrou uma nova fotografia da barriguinha de grávida, assinalando assim o facto de estar a apenas três meses de dar à luz. Veja abaixo a partilha mencionada. Leia Também: O alerta recebido por Maria Botelho Moniz ao participar no 'Vai ou Racha'