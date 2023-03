Cátia Basílio partilhou com os seguidores do Instagram um novo desabafo sobre a fase feliz em que se encontra desde que descobriu que está grávida do primeiro filho.

Com quatro meses de gestação, a antiga concorrente do 'Big Brother' decidiu revelar quantos quilos engordou até ao momento.

"Pensem num bebé que já me fez engordar nove quilos com quatro meses. E dizem que o ideal é 11 quilos a gravidez toda", confessou.

O bebé de Cátia Basílio, cujo sexo e nome ainda não são conhecidos, resulta da relação com o jogador de futebol Victor Luiz Prestes.



© Reprodução Instagram/ Cátia Basílio

