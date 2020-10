Sadie Robertson contou aos fãs, através da sua página de Instagram, que teve de ser hospitalizada após ter sido infetada com o novo coronavírus. De referir que a atriz está atualmente grávida do primeiro filho, fruto do casamento com Christian Huff.

"Não vou mentir, esta tem sido uma das coisas mais desafiadoras", começou por escrever na rede social, esta segunda-feira, revelando que está infetado com Covid-19 e "acabou por ficar doente". De seguida, além de ter destacado os fortes sintomas que sentiu, garantiu que o bebé "está ótimo e saudável". "E agora também estou a recuperar", disse.

"Já não estou no hospital (esta foto não é de hoje) e estou quase totalmente recuperada. Aprendi muito e fui desafiada de muitas maneiras novas. Direi que a minha dependência de Jesus nunca foi maior em alguns dos momentos mais difíceis desta doença. Sou grata por servir a um salvador que está comigo nesses momentos que me parecem bastante solitários. O meu coração está com todos os que sofrem com a Covid", destacou ainda.

