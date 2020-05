Andreia Silva usou esta sexta-feira as suas redes sociais para partilhar com os seus seguidores um desabafo onde lamenta as críticas referentes ao seu corpo e forma física de que já foi alvo e onde fala ainda sobre as dificuldades que tem enfrentado para conseguir manter a linha durante a gravidez.

"Por vezes, não é fácil lidar com as críticas sobre sobre o nosso corpo... Tenho cuidado com a alimentação e com exercício físico para me manter saudável, acima de tudo, e agora que estou grávida mais do que nunca! Garanto-vos que muitas das vezes não é fácil lidar com o esforço físico e psicológico quando a fome e a gula aperta", começa por contar.

A ex-concorrente do programa 'Love On Top, que aguarda a chegada de um menino, garante que nunca fez "qualquer procedimento estético", mas apenas porque não considera que tenha chegado o momento.

"Acho muito importante que cada um se aceite exatamente como é e acho mais importante ainda que respeitem o próximo. Todos temos naturezas distintas pelas próprias origens ou por problemas de saúde que eventualmente possam ter. O corpo de cada um, a cada um pertence! Aceitem-se e não permitam que a opinião dos outros interfira na vossa auto-estima. Não se deixem influenciar pelos padrões de beleza impostos pela sociedade", completou a futura mamã, que acrescentou ainda à sua publicação um conjunto de fotografias onde exibe a sua barriguinha em lingerie.

